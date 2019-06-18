مبروك عطية: "اللي مش هيصوم 6 أيام من شوال.. مش هيدخل النار"

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن صيام 6 أيام من شوال سنة، مضيفًا: "اللي عايز يصوم يصوم، واللي مش عايز مش هيدخل النار".





وشدد "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، على ضرورة أن تكون صفات المسلم في رمضان هى نفسها بعد رمضان، منوهًا بأنه لا يمكن صيام أيام شوال بنيتين.



