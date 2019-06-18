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فيدرر يتأهل للدور الثاني ببطولة هاله للتنس

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:56 م
فيدرر يتأهل للدور الثاني ببطولة هاله للتنس
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وكالات
 
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استهل السويسري روجيه فيدرر حملته في موسم الملاعب العشبية بشكل جيد من خلال التأهل إلى الدور الثاني ببطولة هاله للتنس بفوزه على الأسترالي جون ميلمان 7 / 6 و6 / 3 اليوم الثلاثاء في الدور الأول من البطولة.

وبهذا الفوز ثأر فيدرر من خسارته امام ميلمان في الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة التي أقيمت العام الماضي.

ويسعى فيدرر للتويج بلقبه العاشر في البطولة.

وسيلتقي فيدرر في الدور التالي مع الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا، الذي تغلب على مواطنه بنوا بيير 6 / 4 و7 / 5.

كما حقق الألماني يان لينارد شتروف أول انتصار له في البطولة ذات الـ500 نقطة من خلال التغلب على الصربي لاسلو جيري 6 / 4 و6 / 4، وسيلتقي شتروف مع الروسي كارين خاشانوف المصنف الثالث في البطولة.

وتغلب الفرنسي ريتشارد جاسكيه على الألماني بيتر جوجوفيتسك 6 / 3 و6 / 4 في 70 دقيقة فقط، ليضرب موعدا مع الإسباني روبرتو باوتيستا اجوت، الذي تغلب على الأمريكي تايلور فريتز (7 / 6) و6 / صفر.

كما فاز البلجيكي ديفيد جوفين على الأرجنتيني جويدو بيلا 6 / 1 و6 / 1، وفاز الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي على الألماني رودولف موليكير 3 / 6 و7 / 6 و6 / 2، والكرواتي بورنا كوريتش على الإسباني جومي مونار 7 / 6 و6 / 3 .

كما فاز الإيطالي أندرياس سيبي على الألماني ماتس مورينج 6 / 4 و7 / 6 والإيطالي ماتيو بيرتيني على نيكولوز باسيلاشفيلي من جورجيا 6 / 4 و6 / 4.

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