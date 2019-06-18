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البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع مع عودة المحادثات التجارية

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:51 م
البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع مع عودة المحادثات التجارية
البورصة الأمريكية
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وكالات
 
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أغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح  "داو جونز" أكثر من 350 نقطة مع انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي وبعد تصريحات ترامب.

وقاد سهما "3إم" و"بوينج" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز" بعدما صعدا بنحو 5.4 بالمائة و3بالمائة على التوالي.

وتأثرت "وول ستريت" إيجاباً بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سوف يلتقي نظيره الصيني خلال قمة مجموعة العشرين، مما يعطي آمالاً حول إمكانية حدوث انفراجة في الأزمة التجارية.

ويراقب المستثمرون باهتمام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى غد الأربعاء لمعرفة اتجاه السياسة النقدية للبنك خلال العام الجاري.

كما تلقت الأسهم دعماً من احتمالات المزيد من السياسات التحفيزية النقدية لاقتصاد أوروبا حال عدم تسارع التضخم وفقاً لتصريحات ماريو دراجي والتي واجهت انتقاداً من الرئيس الأمريكي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، فتراجعت عمليات بناء المنازل الأمريكية بأٌقل من التقديرات خلال الشهر الماضي.

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.3 بالمائة أو ما يعادل 353 نقطة ليصل إلى 26465.5 نقطة.

وزاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 1 بالمائة إلى 2917.7 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنحو 1.4 بالمائة مسجلاً 7953.8 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش،ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى 97.637.
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