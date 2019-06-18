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ليبا تكشف تفاصيل جديدة عن القبض على الإرهابي هشام عشماوي

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:53 م
ليبا تكشف تفاصيل جديدة عن القبض على الإرهابي هشام عشماوي
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كساب أحمد
 
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قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن تسليم هشام عشماوي للقاهرة، جاء بناءً على طلب من الجهات المعنية بمصر، ووفقًا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأضاف "صالح"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن قائد المجموعة العسكرية التي قبضت على الإرهابي هشام عشماوي، استشهد اثنين من أولاده على يد الإرهابيين في مدينة درنة، ورغم ذلك لم يعتدي على الإرهابي "عشماوي"، وهذا دليل على انضباط واحترافية الجيش الليبي.

وأشار إلى أن الإرهاب لديه كراهية واضحة، لكل من ينتهي للجيش الليبي، معقبًا: "الإرهاب قتل في شرق ليبيا 500 عسكريًا حتى من المتقاعدين".
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