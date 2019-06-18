تعرف على مقتنيات قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة (صور)

قال الدكتور محمود مبروك مستشار العرض المتحفي بوزارة الآثار، إن قاعة العرض الدائم للمومياوات الملكية بمتحف الحضارة في الفسطاط، لائقة بعظمة ملوك مصر.





والقاعات تم تصميمها على نسق يناسب مهابة الملوك العظام ومهابة العالم الآخر في ذات الوقت، وستحمل القاعات هذا الاسم الأنيق "رحلة إلى العالم الآخر" وسيكون العرض فيها تفاعليًا بحيث لن نكتفي بمجرد العرض المباشر للمومياوات والتوابيت وإنما سيكون هناك أفلام يتك عرضها بشكل خاص يحكي قصة اكتشاف المومياء والتطورات التي مرت بها.





يذكر أن وزير الآثار الدكتور خالد العناني أعلن أن نقل 22 مويماء ملكية و17 تابوتًا من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط سيكون حدثًا عالميًا، وسيكون خلال الشهور القليلة القادمة.





والمتحف يقع على مساحة 135 ألف م2، بالقرب من منطقة مجمع الأديان، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وتتضمن المرحلة الأولى منه، والتي تم اﻻنتهاء منها بالكامل، مبنى اﻻستقبال، ومخازن الآثار، والمنطقة الإدارية، بالإضافة إلى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تصل نسبة تنفيذ الأعمال بها الى نحو 95%، جميع الأعمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى اﻻستقبال، وكذا الأعمال الإنشائية الخاصة بالهرم الزجاجى، وتجهيز مخازن الآثار ومعامل الترميم، فضلا عن اﻻنتهاء من نظم مكافحة الحريق الخاصة بهما.



