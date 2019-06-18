الكشف على 89683 مريض وإجراء 1029 عملية جراحية ذات مهاره خلال شهر مايو الماضي
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:43 م
محمد طه
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أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل الوزارة بالبحر الأحمر عن نشاط المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال شهر مايو الماضي حيث تم استقبال عدد٢٥٤٧٣ مريض، وتم الكشف على عدد ٦٤٢١٠ من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات.
وأضاف "مرعي" تم تقديم الخدمة الطبية بالاقسام الداخلية لـ 1311 وتم اجراء عدد 1029عملية مابين كبري وصغري وذات مهاره وتم اجراء عدد 304 حالة ولادة طبيعية وقيصرية وتم إجراء2406جلسة علاج طبيعي لعدد 489حالة وتم عمل اشعة عادية ل 3561حالة وتم عمل اشعة موجات فوق صوتية ل 1038حالة وتم عمل اشعة مقطعية ل 377حالة،كما تم اجراء رنين مغناطيسي ل 288حالة،كما تم اجراء عدد 141 اشعة ايكو على القلب،كماتم إجراء أشعة دوبلر ل132حالة وإجراء عدد 10حالات مناظير وذلك بالاضافة الي اجراء عدد 2398 جلسة غسيل كلوي موزعة الي ثلاث شرائح ايجابي فيروس CB والسلبي منها لعدد 217مريض وتم استقبال 96 طفل حديثي ولادة بالحضانات واستقبال 184 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والأعصاب.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر لدعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجي منها لخدمة جميع المرضى بمحافظة البحر الأحمر؛ وذلك طبقا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أحمدعبد الله محافظ البحر الأحمر.
وأضاف "مرعي" تم تقديم الخدمة الطبية بالاقسام الداخلية لـ 1311 وتم اجراء عدد 1029عملية مابين كبري وصغري وذات مهاره وتم اجراء عدد 304 حالة ولادة طبيعية وقيصرية وتم إجراء2406جلسة علاج طبيعي لعدد 489حالة وتم عمل اشعة عادية ل 3561حالة وتم عمل اشعة موجات فوق صوتية ل 1038حالة وتم عمل اشعة مقطعية ل 377حالة،كما تم اجراء رنين مغناطيسي ل 288حالة،كما تم اجراء عدد 141 اشعة ايكو على القلب،كماتم إجراء أشعة دوبلر ل132حالة وإجراء عدد 10حالات مناظير وذلك بالاضافة الي اجراء عدد 2398 جلسة غسيل كلوي موزعة الي ثلاث شرائح ايجابي فيروس CB والسلبي منها لعدد 217مريض وتم استقبال 96 طفل حديثي ولادة بالحضانات واستقبال 184 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والأعصاب.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر لدعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجي منها لخدمة جميع المرضى بمحافظة البحر الأحمر؛ وذلك طبقا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أحمدعبد الله محافظ البحر الأحمر.
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