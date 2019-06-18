رئيس الحركة الوطنية لـ أردوغان وأعوانه: موتوا بغيظكم

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن التدخل في سيادة الدول وسياساتها الداخلية يخالف كافة الأعراف الدبلوماسية ولعل تصريحات رجب طيب اردوغان رئيس تركيا حول الشأن المصري عقب وفاة محمد مرسي العياط يعد تدخل سافر في الشأن المصري لا يمكن القبول به او حتي الصمت تجاهه لمصر دوله كبري ذات سيادة وشعبها له ارادة حرة تأبي اي تدخلات او إملاءات خارجية لا من اردوغان ولا من غيره.





واضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مزاعم الرئيس التركي تجاة مصر وتجاه وفاه مرسي مجرد اصطياد في الماء العكر ومحاولات مفضوحة للنيل من الدوله المصرية وتشويه صورتها في المحافل الدولية لكن هيهات له ذلك فقد تخطت مصر مراحل التشكيك وباتت تحظي بثقة دولية من كل دول العالم وتربطها علاقات ثقة ومصالح متبادلة مع الجميع لإدراك المجتمع الدولي ان كل المتغيرات التي تحدث في الداخل المصري جميعها متغيرات إيجابية تصب في صالح الدولة وتتم استجابة الإرادة الشعبية.





وتابع:"مصر حكومة وشعب لن تنكسر ولن تنحني امام تلك الحملات الممنهجة من اعداء الخارج ولدينا يقين وثقة بالله اننا ماضون نحو مستقبل افضل وان كل هرطقات اردوغان وأعوانه في قطر او إيران مجرد تُراهات معلوم نواياها القبيحة".





وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي ان شعب مصر هو من اختار قائدة وهو من ثار علي جماعة الارهاب وهو من اسقط حكم المرشد وهو صاحب الإرادة الحرة الوحيدة في هذا الوطن وهو وحدة القادر علي تحديد مستقبل الدولة ولن يقبل يومًا ما ان تُملي علية ارادة اخري تعاكس ارادته وبالتالي فان ما يفعلة اردوغان وأعوانه ان يحرم شعرة واحدة في الداخل المصري لان المصريين وعوا الدرس جيدًا وتركوا العبث والجدل والصراعات والمظاهرات ويتفرغون الان للعمل وبناء مصر.



