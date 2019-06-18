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بالفيديو.. لقطة طريفة من رئيس الاتحاد السابق عقب إعلان فوز الحائلي

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:29 م
بالفيديو.. لقطة طريفة من رئيس الاتحاد السابق عقب إعلان فوز الحائلي
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حسن شحاتة
 
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شهد اليوم الثلاثاء، لقطة طريفة خطفت أنظار الجميع، عقب إعلان لجنة الانتخابات السعودية، عن فوز أنمار الحائلي برئاسة نادي اتحاد جدة السعودي بالتزكية.

وقام لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق، المكلف من قبل هيئة الرياضة السعودية، بخطف أنظار الجميع بعدما سلم الحائلي "مجسم مفتاح" النادي، كرمز لتوليه أمور الفريق.

ويذكر أن الحائلي سيتولى منصب رئيس اتحاد جدة لمدة أربعة أعوام، بقائمته التي ضمت كلاً من: أحمد كعكي، فيصل التركي، إبراهيم بخيت، عبد الوهاب عابد، ممدوح الحربي، غلاييني، أحمد القطب، حسن باروم.

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