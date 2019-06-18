الأرصاد تكشف تفاصيل تركيب أول محطة رصد واقعي بـ استاد القاهرة

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، تفاصيل تركيب أول محطة رصد واقعي على مستوى العالم باستاد القاهرة لبيان حالة الطقس خلال بطولة الأمم الأفريقية.





وأشار "عبد العال"، خلال اتصال ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن إن تركيب المحطة جاء وفقا لتوجيهات وزير الطيران بالمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، ولتعليمات الفيفا بإيقاف المباريات حال ارتفاع الحرارة عن 35 درجة لمدة دقيقتين لراحة اللاعبين، وشرب المياه.









وأوضح أنه تم تركيب محطة الرصد بالفعل، وتجربتها، موضحًا أن بداية فصل الصيف جغرافيا سيوافق الجمعة القادمة.