ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأرصاد تكشف تفاصيل تركيب أول محطة رصد واقعي بـ استاد القاهرة

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:31 م
الأرصاد تكشف تفاصيل تركيب أول محطة رصد واقعي بـ استاد القاهرة
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، تفاصيل تركيب أول محطة رصد واقعي على مستوى العالم باستاد القاهرة لبيان حالة الطقس خلال بطولة الأمم الأفريقية.

وأشار "عبد العال"، خلال اتصال ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن إن تركيب المحطة جاء وفقا لتوجيهات وزير الطيران بالمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، ولتعليمات الفيفا بإيقاف المباريات حال ارتفاع الحرارة عن 35 درجة لمدة دقيقتين لراحة اللاعبين، وشرب المياه.


وأوضح أنه تم تركيب محطة الرصد بالفعل، وتجربتها، موضحًا أن بداية فصل الصيف جغرافيا سيوافق الجمعة القادمة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
2:30
-
فنزويلا
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو