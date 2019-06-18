ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

منتخب المغرب يصل القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:28 م
منتخب المغرب يصل القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة منتخب المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ٢١ يوليو المقبل.


وكان منتخب المغرب قد غادر العاصمة الدار البيضاء اليوم متجها إلى القاهرة عقب دخوله في معسكر مغلق خاض خلاله مباراتين وديتين استعدادا للبطولة.


وعقب إنهاءات إجراءات الدخول توجهت حافلة المنتخب المغربي إلى فندق الإقامة.


ويقع منتخب المغرب في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات جنوب إفريقيا وكوت ديفوار وناميبا.


وكان الاتحاد المغربي قد أعلن خروج عبد الرازق حمد الله من معسكر أسود الأطلسي بعد شكواه من ألام في الظهر والفخذ وتعويضه بعبد الكريم باعدي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
2:30
-
فنزويلا
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو