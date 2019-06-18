منتخب المغرب يصل القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:28 م
علي نبوي
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وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة منتخب المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ٢١ يوليو المقبل.
وكان منتخب المغرب قد غادر العاصمة الدار البيضاء اليوم متجها إلى القاهرة عقب دخوله في معسكر مغلق خاض خلاله مباراتين وديتين استعدادا للبطولة.
وعقب إنهاءات إجراءات الدخول توجهت حافلة المنتخب المغربي إلى فندق الإقامة.
ويقع منتخب المغرب في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات جنوب إفريقيا وكوت ديفوار وناميبا.
وكان الاتحاد المغربي قد أعلن خروج عبد الرازق حمد الله من معسكر أسود الأطلسي بعد شكواه من ألام في الظهر والفخذ وتعويضه بعبد الكريم باعدي.
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