منتخب المغرب يصل القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا

وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة منتخب المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ٢١ يوليو المقبل.





وكان منتخب المغرب قد غادر العاصمة الدار البيضاء اليوم متجها إلى القاهرة عقب دخوله في معسكر مغلق خاض خلاله مباراتين وديتين استعدادا للبطولة.



