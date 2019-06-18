نجم تشيلسي: اللعنة على رحيل هازارد !
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 09:46 م
عمر عبدالعزيز
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علق النجم الدولي الإيطالي إيمرسون بالميري، لاعب تشيلسي الإنجليزي، على انتقال إديدين هازارد إلى ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال إيمرسون: "آخر شيء على مجموعتنا عبر واتساب كان رحيل هازارد، حيث قال وداعًا للرفاق ومنذ ذلك الحين لا نعلم شيئًا. الأمر غريب، أرسل قائلًا 'شكرًا، أحبكم يا رفاق'".
وأضاف مدافع البلوز قائلاً: "وبعد ذلك ظهرت جملة 'هازارد غادر المجموعة'، قلتُ بذهني 'اللعنة، لقد غادر حقًا!'".
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