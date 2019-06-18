نجم تشيلسي: اللعنة على رحيل هازارد !

علق النجم الدولي الإيطالي إيمرسون بالميري، لاعب تشيلسي الإنجليزي، على انتقال إديدين هازارد إلى ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال إيمرسون: "آخر شيء على مجموعتنا عبر واتساب كان رحيل هازارد، حيث قال وداعًا للرفاق ومنذ ذلك الحين لا نعلم شيئًا. الأمر غريب، أرسل قائلًا 'شكرًا، أحبكم يا رفاق'".



