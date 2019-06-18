إصابة خالد بوزيد " الفاهم " بجلطة قلبية للمرة الثانية

تعرض الممثل الكوميدي خالد بوزيد الشهير بالفاهم في سلسلة "نسيبتي العزيزة" للإصابة بجلطة قلبية تم على إثرها نقله إلى إحدى المصحات الخاصة وسط العاصمة لتلقي العلاج اللازم.

و قد سمح الأطباء بخروج بوزيد من المصحة و العودة الى منزله و ذلك بعد تحسن حالته الصحية و علما و انه سبق له التعرض لجلطة ممثالة بسبب الإرهاق.