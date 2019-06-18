إصابة خالد بوزيد " الفاهم " بجلطة قلبية للمرة الثانية
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 09:45 م
محمد وليد الجموسي
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تعرض الممثل الكوميدي خالد بوزيد الشهير بالفاهم في سلسلة "نسيبتي العزيزة" للإصابة بجلطة قلبية تم على إثرها نقله إلى إحدى المصحات الخاصة وسط العاصمة لتلقي العلاج اللازم.
و قد سمح الأطباء بخروج بوزيد من المصحة و العودة الى منزله و ذلك بعد تحسن حالته الصحية و علما و انه سبق له التعرض لجلطة ممثالة بسبب الإرهاق.
وفي اتصال هاتفي مع اذاعة موزاييك، طمأن الممثل محبيه بكونه بصدد التعافي وحالته مستقرة.
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