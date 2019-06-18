"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح المستورد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين، عن مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن في الفترة 22-30 يوليو.





وأفادت مصادر بالهيئة، أنه يمكن توريد شحنات القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.





وتشترط الهيئة تسلم العروض، يوم الأربعاء، على أن النتائج في اليون نفسه، وينبغي تقديم العطاءات بأسعار تسليم ظهر السفينة (فوب)، مرفقة بعرض منفصل لتكاليف الشحن.





وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، قد اشترت في 11 11 يونيو الجاري، 120 ألف طن من القمح الروسي والروماني للشحن في الفترة 11-21 من يوليو.