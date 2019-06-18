نابل: إيقاف مرتكب عملية سطو على فرع بنكي بدار شعبان الفهري

تمكنت الوحدات الأمنية بإقليمي الشرطة والحرس الوطني بنابل، في أقل من أربع ساعات، من إيقاف شاب عمد، صباح اليوم الاثنين، إلى السطو على أحد الفروع البنكية في دار شعبان الفهري، باستعمال سكين، واستولى على مبلغ يفوق 25 الف دينار، وفق ما أفاد به مدير اقليم الامن بنابل مراسل (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر أن الوحدات الامنية بمختلف فرقها من أمن وحرس وطنيين ألقت القبض على هذا الشاب في مدينة قربة بالجهة "في وقت قياسي وبحوزته الاموال التي سلبها، وذلك بفضل التنسيق المحكم بين الفرق والذي يتم في اطار المنظومة الامنية المعتمدة في الجهة". وأبرز، في هذا الصدد، أنه "تم تعميم المعلومة على كل الوحدات الامنية وغلق المنافذ المحيطة بالمدينة وتفعيل نقاط التفتيش المركزة بالطرق المؤدية الى مدينة قربة" وفق تأكيده.

وأشار إلى أن الوحدات الامنية تمكنت من التعرف على الشاب الذي قام بعملية السطو بفضل كاميرات المراقبة الموجدة بالفرع البنكي، لتتتولى على الإثر القيام بأبحاث حوله والاماكن التي يتداول عليها.