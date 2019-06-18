الأسبوع المقبل استئناف المفاوضات المتعلقة بالجزء الثالث من الزيادة في أجور اعوان الوظيفة العمومية

تنطلق، خلال الأسبوع المقبل، المفاوضات بشأن الجزء الثالث من الزيادة في أجور اعوان الوظيفة العمومية وفق ما أعلن عنه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدّين الطبوبي الثلاثاء، بالمنستير.

وتوقع، الطبوبي، في تصريح صحفي على هامش افتتاح أشغال الندوة الدولية للمتقاعدين لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، "ان لا تكون المفاوضات صعبة وسيتم استكمالها في اقرب الاجال".

واعتبر أنّ الزيادة في الأجور استحقاق بالنسبة لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية مشيرا الى ثلاثة قطاعات خصوصية تدهور وضعها أكثر من اللازم وهي قطاع الأساتذة الجامعيين وقطاع أطباء الصحة العمومية وقطاع المهندسين مشددا بالقول "لابّد من المحافظة على كفاءتنا".

وفي ما يتعلق بملف أساتذة التعليم العالي، قال الطبوبي "إنّ الاتحاد مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأساتذة الجامعيين والمطالبة بالترفيع في أجورهم وانقاذ الجامعة التونسية والمنظومة التعليمية عموميا، غير انه المنظمة الشغيلة لن تقبل أن يكون الطلبة ضحية" مشددا على "أنّ النضال النقابي له ضوابطه وحدوده والاتحاد يرفض ارتهان الطلبة"

واعتبر الطبوبي أنّ مماطلة السلطة وضرب المصداقية زاد في توتر الوضع مشيرا إلى أنّه من المتوقع صدور الأوامر التطبيقية لمحضر الاتفاق المتعلق بالمنح الجامعية والخدمات وغيرها في غضون هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل معلنا ان جلسة ستعقد، خلال الأسبوع المقبل، لحلحلة الوضع ولايجاد الحلول ولإنجاح السنة الجامعية.