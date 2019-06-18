بداية من جويلية القادم: الانطلاق تنفيذ مشروع "مبادرون" لتوفير 10 آلاف فرصة عمل

أعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل، أنه سيتم الانطلاق بداية من شهر جويلية المقبل في معتمدية دوار هيشر من ولاية في تنفيذ مشروع "مبادرون" النموذجي الرامي الى دعم مشاريع الشباب وتوفير مواطن عمل قارة لطالبي الشغل في القطاع الخاص .

وذكرت ، أنه سيتم في اطار تنفيذ المشروع اطلاق حملة تحسيسة لفائدة الشباب الراغبين في بعث مشاريع أو الباحثين عن العمل المؤجر في القطاع الخاص ليشمل لاحقا 6 ولايات أخرى وهي كل من جندوبة وصفاقس والقيروان والقصرين والقصرين وسليانة وقبلي، على أن يصل عدد المنتفعين به حوالي 10 آلاف شاب.

وأفاد بلاغ للوزارة، بأن لقاء جمع صباح اليوم الثلاثاء بمقرها بين وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي مع مدير مكتب تونس بالبنك الدولي توني فرجاهن وتمحور حول تنفيذ مشروع "مبادرون" للادماج الاقتصادي، فضلا عن تدارسه لفرص تعزيز التعاون بين تونس والبنك الدولي في مجال التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة.

وأكدت الوزيرة، ضرورة توفير كل الآليات اللازمة التي ستساعد على الاسراع في تنفيذ المشروع وانجاحه، مشيرة في المقابل، الى أن مجلس الوزراء سينظر قريبا في مشروع القانون المتعلق بالمبادر الذاتي الذي سيساعد على وضع نظام خاص لأصحاب المبادرات الخاصة وسيؤدي الى تنظيم القطاع غير المهيكل.

وجدد توني فرجاهن، استعداد البنك الدولي لتوفير الدعم الفني والمادي لمشروع الادماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" ومعاضدة مجهودات الوزارة في كل المشاريع المتعلقة بالتكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة.