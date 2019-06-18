بارزالي ينضم للطاقم الفني الجديد تحت قيادة ساري
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 09:35 م
عمر عبدالعزيز
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وفقاً لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم، فإنه من المنتظر أن يكون النجم المخضرم أندريا بارزالي ضمن طاقم عمل المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد ليوفنتوس الإيطالي.
ومن المقرر أن يكون جيوفاني مارتوسيلو المساعد الأول لساري، حيث سيحرر جيوفاني نفسه من العقد مع إنتر ميلان، وتضيف الصحيفة بأنه لن يكون في فريق العمل الجديد لساري اسم باولو بيرتيلي، والذي سبق أن عمل في اليوفي مع أنطونيو كونتي.
بينما سيكون المحضر البدني الأول يمكن أن يكون أندريه بيرتوسيو وكما سيلحق بساري معظم موظفيه الذين كانوا معه في تشيلسي.
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