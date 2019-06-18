الاتحاد العام التونسي للشغل ينظم ندوة دولية للهجرة من 1 إلى 3 جويلية القادم

أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء، بأنّ المنظمة الشغيلة ستنظم بتونس من 1 إلى 3 جويلية القادم ندوة دولية حول الهجرة بمشاركة ممثلي النقابات بأكثر من 60 دولة.

واعتبر الطبوبي في افتتاح أشغال الندوة الدولية للمتقاعدين لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان "من أجل دعم التقارب بين نقابات متقاعدي البحر الأبيض المتوسط" بالمنستير، أنّ مسألة الهجرة مسألة معقدة وتطرح عدّة إشكاليات "لابّد من معالجتها بكلّ روية وهدوء"، داعيا ّ الدول المصنعة وخاصة دول الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع الدول النامية كشريك استراتيجي في التنمية المستدامة لا أن تعتبرها "شرطيا" لضمان الاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقال ممثل المتقاعدين في اتحاد النقابات الاسبانية جوليانو كوتياراس إنّه على الدول ذات الاقتصاد القوي التي هي بحاجة إلى اليد العاملة للمهاجرين تحسين ظروف عملهم في دول الاستقبال وتحسين ظروف عمل المتقاعدين.

وأعرب ممثل المتقاعدين في الكنفدرالية العامة للشغل بفرنسا اوبارت شيند عن الالتزام في هذه الندوة باتخاذ المبادرات الضروية لتطوير الحقوق الاجتماعية الموجودة ودعمها والتدخل من أجل السلام والعدل والتقارب بين الشعوب ومقاومة كلّ أشكال الإرهاب والعنف.

واشار الأمين العام المساعد للاتحاد عبد الكريم جراد من جانبه إلى تجربة الاتحاد العام التونسي للشغل مع الكنفدرالية الإيطالية للحيطة الاجتماعية التي ركزت فرعا لها بتونس للإحاطة بالمتقاعدين التونسيين العائدين من إيطاليا والذين يتعرضون إلى صعوبات للحصول على حقوقهم.