القيروان: استقالة 10 أعضاء من المجلس البلدي بالشواشي

قدّم 10 اعضاء بالمجلس البلدي بالشواشي من معتمدية حاجب العيون بولاية القيروان، اليوم الثلاثاء، استقالة جماعية من عضوية المجلس وذلك على خلفية عدة إشكاليات عالقة أبرزها خلافات مع رئيسة المجلس البلدي، وفق ما أفاد به عضو المجلس البلدي بالشواشي، عبد الحكيم الدخيلي.

وأضاف الدخيلي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه رغم المحاولات المتكررة، عجز الاعضاء المستقيلون عن حل تلك الاشكاليات والوصول الى أرضية للتفاهم بسبب ما وصفه بانفراد رئيسة المجلس البلدي بالرأي.

وأشار إلى أن المكتب البلدي لم يعقد اي اجتماع منذ تسلمه المهام، معتبرا أن طريقة التسيير المعتمدة لم تقدم الاضافة الى الجهة، وهو ما دفع بالأعضاء العشرة إلى الاستقالة التي كانت "حلا اضطراريا "، وفق تقديره.

هذا ولم يتسن لمراسلة (وات) الحصول على رئيسة المجلس البلدي بالشواشي لتقديم مزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع.

يشار إلى أن بلدية الشواشي هي من البلديات المحدثة التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 4ر11 الف نسمة ويضم مجلسها البلدي 18 عضوا يتوزعون وفق نتائج الانتخابات البلدية ماي 2018 على 7 مقاعد لحزب حركة النهضة، و5 لحركة مشروع تونس، و 4 لحزب حركة نداء تونس، ومقعدين للقائمة المستقلة اتحاد الأحرار. وتنتمي رئيسة البلدية التي تم انتخابها بـ 12 صوتا إلى حركة النهضة.