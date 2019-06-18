أعوان الديوانة ببن قردان ينفذون وقفة احتجاجية بمعبر رأس جدير يوم الخميس المقبل

ينفّذ أعوان الديوانة بمعبر راس جدير، يوم الخميس المقبل، وقفة احتجاجية في إطار سلسلة تحركات على خلفية استثنائهم دون بقية الأسلاك من ترقيات "ملحمة 7 مارس ببن قردان"، والتي عملت جنبا إلى جنب في التصدي للارهاب بكل من رأس جدير والتوي والمقيسم والكتف وجميلة، وفق ما أكده عضو المكتب الوطني للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة، فتحي العشي، خلال ندوة صحفية انعقدت، اليوم الثلاثاء، ببن قردان.

واعتبر عدد من أعوان الديوانة، خلال هذه الندوة، أن إقصاؤهم من هذه الترقيات "مظلمة وعدم جدية وضبابية في تعاطي وزارة المالية ورئاسة الحكومة مع هذا الملف الذي يقبر مع كل تحوير وزاري، رغم ان الادارة العامة للديوانة تجاوبت مع مطالب الأعوان وأمضت بالموافقة على ترقية 270 عون وفق محضر جلسة في مارس 2019 الا انه لم يفعل إلى اليوم"، على حد قولهم.

وطالبوا، في هذا الصدد، وزير الماليّة بالنّظر في الموضوع وتفعيل الاتفاقية في أقرب الآجال، خاصة أمام إحساسهم بـ"الغبن وبحق مغصوب ومسلوب"، وفق تعبيرهم، مشددين على دفاعهم على هذا الحق بكل الطرق القانونية المتاحة، مع إمكانية الدخول في تحركات أخرى وفق ما يقتضيه القانون.

وأشار العشي، إلى أن تمكين أعوان الديوانة من الترقيات التي نالها زملاؤهم من بقيّة الأسلاك، هو "رمزي أكثر منه مادي وبمثابة رد اعتبار لهذا السلك الذي لم ولن يتوان عن القيام بواجبه بكل مسؤولية ووطنية"، داعيا وزارة المالية إلى "لفتة كريمة لسلك الديوانة الذي يواجه عدة صعوبات على الصعيد الوطني"، بحسب تقديره.