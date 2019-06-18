بنزرت: القبض على شخص بشبهة التخابر مع عناصر إرهابية

تمكنت الفرقة الخاصة بمقاومة الارهاب التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت الكبرى، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على شخص من مواليد سنة 1995، بشبهة التخابر مع عناصر إرهابية، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول مراسل (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته ان الفرقة المذكورة تولت، عقب استشارة النيابة العمومية، وبالتعاون والتنسيق مع مصالح فرقة الشرطة العدلية ببنزرت ومركز أمن منزل جميل مداهمة منزل المتهم في أحد المناطق الغربية للجهة والقاء القبض عليه.

وأضاف أن تم حجز مجموعة كتب ذات منحى تكفيري وعدد من وسائل التواصل مع عناصر ارهابية في بؤر التوتر لدى المظنون فيه، فتم الاحتفاظ به في انتظار عرضه على انظار النيابة العمومية ومنها على انظار وحدة مكافحة الارهاب بالعاصمة، وفق تأكيده.