"الوفد" عن تطاولات "أردوغان": "نرفضها وتزيدنا إصرارًا وعزيمة لاستكمال تحقيق الإنجازات"

أصدر حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، بيانًا للرد على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي هاجم مصر وتحريضه ضد الدولة المصرية مساء أمس الاثنين.





وقال أبوشقة،: "باسمى وباسم جميع الوفديين والمصريين نرفض التصريحات المشينة للرئيس التركي التي يهاجم فيها مصر والدولة الوطنية المصرية والذي لا يعرفه "أردوغان" أن مثل هذه التصريحات تزيد المصريين إصرارًا وعزيمة وقوة وصلابة ولا تؤثر فيهم من قريب أو بعيد وليس بخاف على الدنيا بأسرها أن الشعب المصري العظيم تحرك بارادته الحرة في ٣٠ يونية ٢٠١٣ في مشهد سيظل التاريخ يذكره بحروف من نور، وبلغ عدد المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون مواطن طبقًا لتقديرات جوجل، رافضين حكم الدولة الثيوقراطية التي شاع فيها الاضطراب وعمت فيها الفوضى بشكل لم يسبق له مثيل، ودبت الفوضى كل مناحي الحياة وتحول الحكم في البلاد إلى شبه دولة"، وتابع:"هذا المشهد التاريخي للمصريين يؤكد أن الشعب لا يمكن لأية قوة أن تكسر ارادته وعزيمته وفوض الشعب العظيم الدولة المصرية باعلان الحرب على الارهاب بكافة صوره وأشكاله وأيًا كان مصدره وأشخاصه".





وأكد رئيس الحزب، أن مصر بدأت بعد ثورة ٣٠ يونية التأسيس لمشروع وطني جديد من خلال التفاف الشعب حول قيادته السياسية الوطنية الواعية وقواته المسلحة الباسلة والشرطة المدنية من أجل دحر الارهاب وأهله، وبدء التأسيس للدولة الوطنية العصرية الحديثة ويواصل المصريون حتى الآن اصرارهم وعزيمتهم الشديدة علي بناء الدولة وهذه هي طبيعة الشعب المصري صاحب الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات المساس لايقاف مسيرته الوطنية وحتى يحقق المصريون كل ما يصبون إليه في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وتغيرت صورة مصر تمامًا من خلال أمور كثيرة أولها الحرب على الرهاب وأهله ومؤيديه وأنصاره وأشياعه، ثم الحرب من أجل التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية حاليًا، مؤكدًا انه قد تحققت إنجازات تفوق الخيال على الأرض كانت تحتاج الى عدة عقود لتنفيذها لكنها تحققت في فترة زمنية وجيزة.



