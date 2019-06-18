ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جمال سلامة: زيارات السيسي الخارجية تفتح محاور سياسية واقتصادية جديدة

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 09:34 م
جمال سلامة: زيارات السيسي الخارجية تفتح محاور سياسية واقتصادية جديدة
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور جمال سلامة عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على تنويع محاور السياسة المصرية الخارجية.

وأشار "سلامة"، خلال اتصال هاتفي عبر قناة مصر الأولى، مساء الثلاثاء، إلى أن الزيارات التي يقوم بها الرئيس السيسي للدول الخارجية تدعم المصالح الاقتصادية والسياسية لمصر، منوها بأن زيارة السيسي لبيلاروسيا تعد أول زيارة لرئيس مصري.

وأكد أن بيلاروسيا دولة واعدة، ولديها إمكانيات كبيرة، ويمكن أن تتعاون مصر بها بشكل جيد، ويحققان مصالح مشتركة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو