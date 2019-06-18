جمال سلامة: زيارات السيسي الخارجية تفتح محاور سياسية واقتصادية جديدة

قال الدكتور جمال سلامة عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على تنويع محاور السياسة المصرية الخارجية.





وأشار "سلامة"، خلال اتصال هاتفي عبر قناة مصر الأولى، مساء الثلاثاء، إلى أن الزيارات التي يقوم بها الرئيس السيسي للدول الخارجية تدعم المصالح الاقتصادية والسياسية لمصر، منوها بأن زيارة السيسي لبيلاروسيا تعد أول زيارة لرئيس مصري.



