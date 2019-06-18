مان سيتي يضغط للحصول على كانسيلو.. ويوفنتوس يطلب 60 مليون
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 09:28 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن هناك اتصالات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن يبدو أن مانشستر سيتي هو الأقرب للفوز بخدمات لجواو كانسيلو ظهير أيمن يوفنتوس الإيطالي.
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن هناك اتصالات جديدة أخرى قد حدثت بالأمس، ولا زال هناك بعض الفجوة بين الطلب والعرض بين اليوفي والسيتي، وتنتشر حالة من التفاؤل من قبل مسؤولي السيتي.
لكن اليوفي قد أكد على أنه لا يرغب في التخلي عن كانسيلو بأقل من 60 مليون يورو، ولكن السيتي لا يود تجاوز 50 مليون، ويثق بقدرة إقناعه لليوفي عن طريق المكافآت.
ومن ثم صار الشعور يتجه إلى أنه يمكن للسيتي إغلاق المفاوضات بطريقة أو أخرى، ويبدو مغامرة كانسيلو في اليوفي بطريق النهاية.
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