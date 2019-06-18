ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مان سيتي يضغط للحصول على كانسيلو.. ويوفنتوس يطلب 60 مليون

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 09:28 م
مان سيتي يضغط للحصول على كانسيلو.. ويوفنتوس يطلب 60 مليون
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن هناك اتصالات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن يبدو أن مانشستر سيتي هو الأقرب للفوز بخدمات لجواو كانسيلو ظهير أيمن يوفنتوس الإيطالي.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن هناك اتصالات جديدة أخرى قد حدثت بالأمس، ولا زال هناك بعض الفجوة بين الطلب والعرض بين اليوفي والسيتي، وتنتشر حالة من التفاؤل من قبل مسؤولي السيتي.

لكن اليوفي قد أكد على أنه لا يرغب في التخلي عن كانسيلو بأقل من 60 مليون يورو، ولكن السيتي لا يود تجاوز 50 مليون، ويثق بقدرة إقناعه لليوفي عن طريق المكافآت.

ومن ثم صار الشعور يتجه إلى أنه يمكن للسيتي إغلاق المفاوضات بطريقة أو أخرى، ويبدو مغامرة كانسيلو في اليوفي بطريق النهاية. 
Advertisements
المزيد عن: يوفنتوس مانشستر سيتي لاعبي مانشستر يونايتد كانسيلو
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو