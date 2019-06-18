خاص| بالفيديو.. صحفي جزائري: اختيار مصر لتنظيم أمم إفريقيا أمر يُشَرفنا كعرب والبطولة ستكون الأقوى والأنجح

أكد الصحفي الجزائري إسماعيل محمد على أن إقامة بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر هو أمر يُشرف العرب باعتبار أن مصر رائدة في كرة القدم بإفريقيا.









وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"كنا نتمنى أن نحضر كأس إفريقيا في مصر عندما استضافتها في عام 2006 ولكننا كنا شباب في مجال الصحافة، وشائت الصدف أن تسحب من الكاميرون وتنظمها مصر وهو أمر يشرفنا كعرب وكمنقطة غالية في شمال إفريقيا وأحد البلدان الرائدة لكرة القدم في إفريقيا".









وتابع "الكثير انتقد قيام الاتحاد الإفريقي بإقامة البطولة بنظام 24 فريقا لأن البعض وصف بعض الفرق بضعف المنافس، لكن المباريات الودية غيرت هذا المعنى تماما فالمغرب هزم من زامبيا والجزائر تعادل مع بوروندي وهو ما يعني أنه لم يعد هناك فريق ضعيف وقوي، وستكون أنجح وأقوى بطولات إفريقيا".









وأردف "شاهدت أول أمس مباراة منتخب مصر أمام غينيا وكانت مباراة قوية وهو يملك ركائز ولديه محمد صلاح الذي يغير مجرى اللقاءات وهو يعتمد عليه، وهنا نطرح سؤالا هل لو غاب صلاح عن المنتخب المصري سيصبح بنفس القوة؟"









وزاد "لو استمر محمد صلاح مع المنتخب حتى النهائي دون أي إصابة، سيكون مصر أول المرشحين للقب ثم الجزائر والسنغال، ومن المتوقع أيضا فرق لم تكن في الحسابات".









وعن استعداد منتخب الجزائر للبطولة :"اختار التحضير في قطر وذلك لتشابه الحرارة هناك مع مصر وحسب الأخبار هناك فإن درجة الحرارة تجاوزت الـ50 فعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها لاعبو المنتخب الجزائري هناك إلا أنهم تأقلموا، مباراة مالي الودية وفوزهم بنتيجة 3-2 يدل على تأقلمهم".









وأجاب حديثه حول اللاعبين المرشحين للظهور بمستوى مميز في البطولة قائلا :"الأسماء ستختلف عن الذي سنعرفها هناك محمد صلاح في مصر ووهبي الخزري في تونس، ولا أرشح رياض محرز ولكن ربما يكون يوسف البلايلي لاعب الجزائر والترجي التونسي وبغداد بونجاح وربما تأتي المفاجأة من أندي ديلور لاعب مونبيليه الفرنسي ومن الممكن أن يكون مفاجأة محاربي الصحراء في البطولة".









وعن موقف بُغداد من الانضمام للأهلي أتم حديثه :"أعتقد أن بغداد بونجاح سيبقى في السد ولن ينتقل إلى الأهلي، وتحديدا بعد تعيين تشافي هيرنانديز مديرا فنيا للفريق هناك ومطالبته بالبقاء من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أسيا".



