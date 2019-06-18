"الإبراشي": مصر تصدت للإخوان وقدمت نموذجًا للعالم في محاربة الإرهاب

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن 30 يونيو كانت ثورة على الإرهاب، خاصة أنها استطاعت أن تقضي على مشروع الإخوان الإرهابي، ليس في مصر فقط، بل في المنطقة بالكامل.



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن المشروع الإخواني كان يستهدف تمزيق مصر، ولكن دولة المؤسسات القوية في مصر، استطاعت أن تنهي هذا المخطط الإرهابي.



ولفت إلى أن حجم الإرهاب الذي كان متواجدًا في مصر بعد وصول الإخوان للسلطة، كان كبيرًا للغاية، لكن مصر بعد ثورة 30 يونيو تصدت للإخوان، وقدمت للعالم كله نموذجًا في محاربة الإرهاب.



