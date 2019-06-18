افتتاح الدورة الأولى لتظاهرة " 4 أيام مسرح" بالمركب الثقافي بالمنستير

افتتحت مساء اليوم مسرحية "دعوني ألعب" للمخرجة لطيفة أيوب وإنتاج جمعية البعث المسرحي بالمنستير، الدورة الأولى لتظاهرة "4 أيام مسرح" التي ينظمها المركب الثقافي بالمنستير إلى غاية 24 جوان الجاري ضمن برنامج المنستير مدينة الفنون وفق ما أفاد به "وات" اليوم فهد بنحمودة مدير المركب الثقافي بالمنستير.

ويشمل برنامج هذه التظاهرة أربعة عروض مسرحية، حيث يواكب أحباء الفن الرابع يوم 19 جوان عرض مسرحية "عالم الألعاب " الموجهة للأطفال من إخراج أمير العيوني وإنتاج مسرح الفنون الدرامية والركحية بصفاقس. وسيكون الموعد يوم الخميس 20 جوان مه عرض مسرحية للكهول بعنوان "موندو" من إخراج خليل مصطفي وإنتاج شركة "بلزير برود" على أن تختتم التظاهرة مساء الجمعة 21 جوان بعرض مسرحية "عصافير البستان" من إخراج محمّد ساسي الكتاري وإنتاج مسرح الجنوب بقفصة.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار الاحتفاء بالفن الرابع بعد انتهاء السنة الدراسية حيث تمت برمجة عروض موجهة للأطفال وللشباب وللكهول، علاوة على أنّ هذه التظاهرة تمثل فرصة للأطفال وهواة المسرح للتعرف على تقنيات مسرحية جديدة خاصة عبر مسرحية "عالم الألعاب" التي تم تصميمها بتقنية البث ثلاثي الأبعاد.