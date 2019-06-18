وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد يبحثان خطة افتتاح كليات جديدة بجامعة الوادي الجديد



وأوضح الزملوط أنه تم الإتفاق علي سرعة الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة مبني ديوان المحافظة القديم، لإستغلاله كمقر لكليتي الطب البشري والتمريض، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على فتح الكليتين مع بداية العام الدراسي القادم، مشيراََ إلى أن هذه الخطوة الهامة تمثل حلاََ لمشكلة نقص الكوادر الطبية والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، وذلك لبحث أهم الملفات المتعلقة بخطة التوسع والتطوير بالجامعة لفتح كليات جديدة تخدم العملية التعليمية وتقلل من نسب إغتراب الطلاب من أبناء المحافظة.