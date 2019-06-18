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حزب الحرية المصري: أردوغان أصيب بالجنون.. وتصريحاته حول وفاة "مرسي" مرفوضة

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:16 م
حزب الحرية المصري: أردوغان أصيب بالجنون.. وتصريحاته حول وفاة مرسي مرفوضة
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عقد حزب الحرية المصرى اجتماعا طارئا مساء اليوم برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب للرد على تصريحات رجب طيب أردوغان، وأجمع فيه قيادات وأعضاء الحزب رفضهم وبشكل قاطع لتصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن وفاة محمد مرسى، مؤكدين أن ديكتاتور تركيا أصيب بالهوس والجنون بعد فشله فى تحقيق حلمه بالخلافة العثمانية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى، فى تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع الطارئ مساء اليوم أـن هناك  حالة من الغضب والاستياء الشديدين من جميع الحاضرين وجموع الشعب المصرى بسبب تصريحات ديكتاتور تركيا، مؤكدا أن أردوغان تناسى مايقوم به داخل تركيا من اعمال قمع وسجن لمعارضيه واتجه الى شن هجوم ضد مصر وقائدها وشعبها.

وقال "حسب الله"، إن هناك عددا من قيادات حزب الحرية طالبوا خلال هذا الاجتماع تكليف اللجنة القانونية والدستورية بالحزب بمقاضاة رجب طيب اردوغان لتقديمه الى المحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمه الارهابية التى ارتكبها داخل عدد من الدول العربية مؤكدا أن اردوغان بعد سقوط جماعة الاخوان الارهابية اتجه الى الهجوم الحاد ضد مصر وشعبها وقائدها فى محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيا ولكن العالم كله اصبح على وعى وإدراك كاملين ان اردوغان هو الداعم والممول والمسلح للارهاب والارهابيين وهناك مرات كثيرة التى يتم فيها القبض على الارهابيين وهم يحملون اخطر الأسلحة متجهين بها الى داخل ليبيا ولذلك طالب قيادات الحزب بمحاكمته بعد ان اصبحت يداه ملوثة بدماء الأبرياء .
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