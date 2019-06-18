حزب الحرية المصري: أردوغان أصيب بالجنون.. وتصريحاته حول وفاة "مرسي" مرفوضة

عقد حزب الحرية المصرى اجتماعا طارئا مساء اليوم برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب للرد على تصريحات رجب طيب أردوغان، وأجمع فيه قيادات وأعضاء الحزب رفضهم وبشكل قاطع لتصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن وفاة محمد مرسى، مؤكدين أن ديكتاتور تركيا أصيب بالهوس والجنون بعد فشله فى تحقيق حلمه بالخلافة العثمانية.





وقال الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى، فى تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع الطارئ مساء اليوم أـن هناك حالة من الغضب والاستياء الشديدين من جميع الحاضرين وجموع الشعب المصرى بسبب تصريحات ديكتاتور تركيا، مؤكدا أن أردوغان تناسى مايقوم به داخل تركيا من اعمال قمع وسجن لمعارضيه واتجه الى شن هجوم ضد مصر وقائدها وشعبها.



