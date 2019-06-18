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باريس يقطع الطريق على نابولي ويقترب من حسم التعاقد نجم كبير

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:15 م
باريس يقطع الطريق على نابولي ويقترب من حسم التعاقد نجم كبير
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عمر عبدالعزيز
 
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أشارت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي الإيطالي يواجه منافسة شرسة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حول التعاقد مع عدد من اللاعبين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إلماتينو" الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان قد دخل على الخط مع نظيره نابولي، من أجل التعاقد مع هيرفينج لوزانو لاعب بي إس في إندهوفن الهولندي.

وأشارت التقارير الإيطالية، إلى أن النجم الدولي المكسيكي على قائمة ملف ليوناردو المدير الرياضي الجديد لباريس، ومن ثم فإن الصفقة أصبحت معقدة بالنسبة لنابولي.
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