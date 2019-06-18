باريس يقطع الطريق على نابولي ويقترب من حسم التعاقد نجم كبير

أشارت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي الإيطالي يواجه منافسة شرسة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حول التعاقد مع عدد من اللاعبين.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "إلماتينو" الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان قد دخل على الخط مع نظيره نابولي، من أجل التعاقد مع هيرفينج لوزانو لاعب بي إس في إندهوفن الهولندي. وبحسب ما ذكرته صحيفة "إلماتينو" الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان قد دخل على الخط مع نظيره نابولي، من أجل التعاقد مع هيرفينج لوزانو لاعب بي إس في إندهوفن الهولندي.



