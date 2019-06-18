نابولي يقترب من حسم 3 صفقات من العيار الثقيل

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أنه سيكون هناك اجتماع بين مسؤولو نادي نابولي وبين وكيل الاعمال مينو رايولا بشأن حسم بعض الصفقات لصالح النادي الإيطالي هذا الصيف.





وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن هيرفينج لوزانو، لورينزو انسيني وكوستاس مانولاس، هم على رأس اهتمامات أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي.



