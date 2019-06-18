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نابولي يقترب من حسم 3 صفقات من العيار الثقيل

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:11 م
نابولي يقترب من حسم 3 صفقات من العيار الثقيل
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أنه سيكون هناك اجتماع بين مسؤولو نادي نابولي وبين وكيل الاعمال مينو رايولا بشأن حسم بعض الصفقات لصالح النادي الإيطالي هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن هيرفينج لوزانو، لورينزو انسيني وكوستاس مانولاس، هم على رأس اهتمامات أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي.

وصار نابولي جاهزًا لتقديم عقد لمدة 5سنوات مع راتب 4 ملايين يورو سنوياً لمانولاس وسيحاول اغلاق الصفقة مع وكيله، اضافةً الى ذلك نابولي سيدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب اليوناني 36 مليون يورو.
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المزيد عن: نابولي مانولاس لوزانو صفقات نابولي انسيني
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