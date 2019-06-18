نابولي يتعاقد نهائيًا مع أوسينا

بطلب من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي، تم دفع البند المتفق عليه مع نادي أرسنال الإنجليزي، لشراء الحارس المخضرم الكولومبي دافيد اوسبينا.





وذكرت صحيفة "الماتينو" الإيطالية، أن قيمة أحقية شراء أوسبينا هي 4.8 مليون يورو، وكل ما ينقص الصفقة هو الاعلان الرسمي فقط.