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نابولي يتعاقد نهائيًا مع أوسينا

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:07 م
نابولي يتعاقد نهائيًا مع أوسينا
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عمر عبدالعزيز
 
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بطلب من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي، تم دفع البند المتفق عليه مع نادي أرسنال الإنجليزي، لشراء الحارس المخضرم الكولومبي دافيد اوسبينا. 

وذكرت صحيفة "الماتينو" الإيطالية، أن قيمة أحقية شراء أوسبينا هي 4.8 مليون يورو، وكل ما ينقص الصفقة هو الاعلان الرسمي فقط.

وقالت "سكاي"؛ أن نابولي قام بدفع احقية الشراء المتفق عليها من اجل حارس المرمى الكولومبي أوسبينا، حيث سدد نابولي مبلغ 4 ملايين يورو من أجل اوسبينا، والكولومبي قد اصبح بالفعل لاعباً لنابولي.
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