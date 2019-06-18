ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل 41 شخصا بهجمات على قريتين وسط مالي

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:08 م
مقتل 41 شخصا بهجمات على قريتين وسط مالي
ارشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، قريتين وسط مالي مما أسفر عن مقتل 41 شخصا على الأقل في منطقة شهدت تصاعد الهجمات الانتقامية العرقية في الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب "رويترز"، قال إسياكا جانامي، رئيس بلدية يورو، إن 24 شخصا قتلوا مساء أمس الاثنين في يورو و17 آخرين في قرية جانجافاني.

وأوضح جانامي أن معظم الضحايا من عرق الدوجون.

وقتل عشرات المدنيين من ذلك العرق في الأشهر القليلة الماضية في اشتباكات انتقامية مع أبناء عرق الفولاني المنافس.

وتعاني مالي، منذ سنوات، من انتشار أعمال عنف على خلفية عرقية وقبلية، وبالإضافة إلى هجمات تشنها مجموعات متشددة.

ووقعت مواجهة بين قبيلتي دوغون والفولاني قبل أشهر قليلة أودت بحياة 37 شخصا.

يذكر أن حكومة مالي كانت قد أعلنت عن خطة لنزع السلاح، وإعادة دمج الميليشيات في القوات المسلحة، وتعزيز الجهاز الأمني ​​في وسط البلاد.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو