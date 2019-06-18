مقتل 41 شخصا بهجمات على قريتين وسط مالي

هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، قريتين وسط مالي مما أسفر عن مقتل 41 شخصا على الأقل في منطقة شهدت تصاعد الهجمات الانتقامية العرقية في الأشهر القليلة الماضية.





وبحسب "رويترز"، قال إسياكا جانامي، رئيس بلدية يورو، إن 24 شخصا قتلوا مساء أمس الاثنين في يورو و17 آخرين في قرية جانجافاني.





وأوضح جانامي أن معظم الضحايا من عرق الدوجون.





وقتل عشرات المدنيين من ذلك العرق في الأشهر القليلة الماضية في اشتباكات انتقامية مع أبناء عرق الفولاني المنافس.





وتعاني مالي، منذ سنوات، من انتشار أعمال عنف على خلفية عرقية وقبلية، وبالإضافة إلى هجمات تشنها مجموعات متشددة.





ووقعت مواجهة بين قبيلتي دوغون والفولاني قبل أشهر قليلة أودت بحياة 37 شخصا.





يذكر أن حكومة مالي كانت قد أعلنت عن خطة لنزع السلاح، وإعادة دمج الميليشيات في القوات المسلحة، وتعزيز الجهاز الأمني ​​في وسط البلاد.