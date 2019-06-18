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نابولي يطلب 43 مليون من تورينو نظير التخلي عن نجمي الفريق

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:00 م
نابولي يطلب 43 مليون من تورينو نظير التخلي عن نجمي الفريق
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن أوريليو دي لاورينتس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، قد طلب من نادي تورينو الحصول على مبلغ 43 مليون يورو من أجل ماريو روي وسيموني فيردي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن نابولي يريد 25 مليون من اجل فيردي و18مليون لـ روي، بكن كايرو لا يريد ان يزيد على 30-31مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن إرادة اللاعبين قد تحسم الصفقة، وهناك اهتمام أيضًا من أتلانتا وميلان من داخل إيطاليا، فضلاً عن زينيت بطرسبرج الروسي وأندية البرتغال من الخارج.
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