رسمياً.. الوحدة الإماراتي يستعير الحسين صالح من النصر

أعلنت شركة نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم، رسمياً اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع اللاعب الحسين صالح لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة، قادماً من نادي النصر.





وقال نادي الوحدة عبر بيان رسمي اليوم: “يتمنى مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم التوفيق والنجاح للاعب مع النادي، ويتقدم مجلس الادارة بالشكر والتقدير لنادي النصر الشقيق على حسن التعاون وتسهيل كافة الاجراءات لإنتقال اللاعب”.





وعلى صعيد آخر؛ تُغادر بعثة الفريق الأول إلى مملكة هولندا يوم 25 يونيو لإقامة المعسكر الخارجي كما تم اعتماد الرباعي الأجنبي “نيكولاس ميليسي وليوناردو دي سوزا وسيباستيان تيجالي، والكوري ريم تشانغ -وو” في خانة اللاعبين الأجانب بالقائمة الآسيوية.





الجدير بالذكر أن نادي الوحدة قد أعلن منذ أيام قليلة عن تعاقده مع لاعب الوسط الاورجوياني نيكولاس ميلسي ( 26 عام ) لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة، قادماً من نادي الظفرة.