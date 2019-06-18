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ديزني تختار للدبلجة الهندية لفيلم Lion King شاروخان ونجله

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:04 م
ديزني تختار للدبلجة الهندية لفيلم Lion King شاروخان ونجله
ديزني
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أحمد جمال أحمد
 
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مع اقتراب طرحه رسميا بصالات العرض، تتوالى المفاجآت الخاصة بفيلم الأسد الملك في نسخته السينمائية الحية التي يجسد بها الأدوار الرئيسية كوكبة من نجوم ونجمات هوليوود.

وقد أعلنت ديزني رسميا عن طرح نسخة مدبلجة باللغة الهندية للفيلم، سيقوم بصوت الشخصيات الرئيسية بها كل من ملك هوليوود النجم شاروخان، ونجله الأكبر آريان خان.

وسيؤدي شارو، صوت شخصية موفاسا، بينما سيؤدي آريان خان صوت شخصية الأسد سيمبا نجل موفاسا.

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