ديزني تختار للدبلجة الهندية لفيلم Lion King شاروخان ونجله
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:04 م
أحمد جمال أحمد
Advertisements
Advertisements
مع اقتراب طرحه رسميا بصالات العرض، تتوالى المفاجآت الخاصة بفيلم الأسد الملك في نسخته السينمائية الحية التي يجسد بها الأدوار الرئيسية كوكبة من نجوم ونجمات هوليوود.
وقد أعلنت ديزني رسميا عن طرح نسخة مدبلجة باللغة الهندية للفيلم، سيقوم بصوت الشخصيات الرئيسية بها كل من ملك هوليوود النجم شاروخان، ونجله الأكبر آريان خان.
وسيؤدي شارو، صوت شخصية موفاسا، بينما سيؤدي آريان خان صوت شخصية الأسد سيمبا نجل موفاسا.
Advertisements
- مطلع مايو.. بدء تصوير أحداث فيلم "Lion King" الجديد
- بالفيديو .. سيمبا على شكله الجديد فيلم "الأسد الملك The Lion King"
- سيمبا علي شكله الجديد.. فيلم الأسد الملك 2019 The Lion King
- إعلان فيلم الأسد الملك سيمبا الجديد 2019 (فيديو)
- ديزني تطرح إعلان ترويجي مطول لفيلم "Lion King" (فيديو)
- العرض الدعائي الكامل لفيلم "The Lion King" (فيديو)
- بوسترات الفيلم المرتقب "The Lion King" (صور)
- ديزني تطرح بوسترات جديدة لفيلم "The Lion King"
- مشهد جديد من فيلم النسخة الحية القادم "The Lion King" (فيديو)
- شاروخان وابنه يجسدان الأداء الصوتي لـ"موفاسا" و"سيمبا" في "The Lion Kin"