رسمياً.. تزكية الصائغ رئيساً لـ نادي أهلي جدة

زكيت الجمعية العمومية لنادي الأهلي السعودي اليوم أحمد بكر عبدالغني الصائغ، رئيسا للنادي لـ 4 سنوات مقبلة.





يذكر أن مشكلة عدم قيد اسم الصائغ ضمن الجمعية العمومية قد حُلت، إذ ضمت قائمة الـ25 عضوا في الجمعية العمومية للنادي الأهلي اسمه مع أعضاء قائمته وهم: الدكتور ياسر محروس، عبدالصمد إحسان القرشي، وائل الحلبي، غسان نصيف، عمار زهران، أيمن مدني.





وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها لتزكية الصائغ، ليكون الرئيس رقم 32 في تاريخ النادي من بين 42 مجلس إدارة سبق لهم قيادة الراقي.





وترأس البعض النادي في أكثر من فترة، فكان البروفيسور عبدالرزاق أبوداود، والمهندس أحمد المرزوقي، الأكثر تواجدا في كرسي الرئاسة لـ 3 فترات، بينما ترأس الرمز الأهلاوي الكبير الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز النادي مرتين.





كما تولى الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي -رحمه الله-، والأمير خالد بن عبدالله، والأمير فهد بن خالد، وعمر شمس وعبدالفتاح عبدربه وعبدالله بحيري قيادة دفة الأهلي مرتين، أيضا.