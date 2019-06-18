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أستاذ جلدية يحذر من استخدام الفيلر في هذه المناطق: "يسبب العمى والموت"

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:03 م
أستاذ جلدية يحذر من استخدام الفيلر في هذه المناطق: يسبب العمى والموت
صورة من اللقاء
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أمنية فوزي
 
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حذر الدكتور عاصم فرج، أستاذ الجلدية والتجميل، من استخدام الفيلر في أماكن معينة، مؤكدًا أن الفيلر يسبب العمى والموت في هذه الأماكن.

وأوضح "فرج"، خلال حواره مع الإعلامية مفيدة شيحة، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الأماكن هي؛ بين الحاجبين، وتحت العين، وفوق الحاجب، وبجانب الأنف.

وأضاف أن الفيلر يستخدم في الأساسيات فقط، وباقي أماكن الوجه يستخدم البوتكس.

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