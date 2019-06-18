رئيس الوزراء يتفقد معرضًا لمنتجات الحرف اليدوية ومشروعات المدن الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، معرضاً يضم منتجات الحرف اليدوية والتراثية، من محافظات الوادي الجديد، والقاهرة، والقليوبية، وكفر الشيخ، وقنا، وعدد آخر من المحافظات.



