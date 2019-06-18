انهيار القدرة الشرائية للإيرانيين بـ 72% في 3 أشهر

وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية في طهران، تجاوز معدل سعر سلة المشتريات في إيران 6 ملايين تومان. في مايو الماضي، ليكون معدل الراتب الأدنى المناسب 2.722 مليون تومان.





وحسب موقع "إيران بلا أقنعة" المعارض، اليوم الثلاثاء، تمثل كلفة سلة المعيشة اليومية في إيران اليوم، فارقاً سلبياً بـ 72% مقارنةً مع مارس الماضي.





وعلى هذا الأساس، تعيش أغلب العمالة الإيرانية إلى جانب جزء كبير من الشرائح الاجتماعية في إيران تحت خط الفقر، بعد التدهور الحاد في مقدرتها الشرائية في ظرف أشهر قليلة.





وترافق هذا التدهور مع ارتفاع كبير في البطالة، وأسعار الحاجيات الأساسية، الأمر الذي تسبب في زيادة السخط والغضب الشعبيين على نظام الملالي، وتوسع رقعة الاحتجاجات والاضرابات في مدن إيرانية مختلفة رغم محاولات النظام قمعها ولجمها.