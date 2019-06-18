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الكشف عن موعد الدورة القادمة من مهرجان كان السينمائي الدولي

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:57 م
الكشف عن موعد الدورة القادمة من مهرجان كان السينمائي الدولي
مهرجان كان السينمائي
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أحمد جمال أحمد
 
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أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي عن الموعد الرسمي لإنطلاق الدورة القادمة من المهرجان لعام 2020 القادم.

وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان يوم 12 من شهر مايو 2020 بداية للدورة القادمة من المهرجان، على أن تستمر فعاليات هذه الدورة حتى يوم 23 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تعلن لجنة تحكيم مهرجان كان عن أعضاء لجان تحكيم المسابقات المختلفة للدورة القادمة، قبل إنطلاقها رسميا بشهر.

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