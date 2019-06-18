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الديهي عن القبض على "ميشيل بلاتيني": قطر على أعتاب فضيحة عالمية جديدة

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:55 م
الديهي عن القبض على ميشيل بلاتيني: قطر على أعتاب فضيحة عالمية جديدة
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هدى عبدالرازق
 
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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن قطر على أعتاب فضيحة عالمية جديدة بشأن استضافتها لمباريات كأس العالم لعام 2022.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشيل بلاتيني، للتحقيق بتهم الفساد خلال عملية إسناد بطولة كأس العام 2022 إلى قطر.

وأوضح "الديهي"، أن الجديد في هذا الأمر، أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي توسط لدى "بلاتيني"، من أجل إسناد بطولة كأس العالم لقطر.

وأشار "الديهي"، إلى أن هناك حديث على إمكانية إسناد تنظيم كأس العالم لعام 2022 لبريطانيا، قائلا: "ما حدث من قبل قطر عملية فساد مكتملة الأركان، القطريين الله يفضحهم".
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