رابط نظام نور 1440 الاستعلام عن نتائج الطلاب للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الثاني عبر موقع النور
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:49 م
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رابط نظام نور 1440، قامت الحكومة السعودية بإنشائه لجميع الأمور الخاصة بالتعليم داخل المملكة، ويختص نظام نور بالاستعلام عن نتائج الطلاب، بالنسبة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الفصل، كما يختص بأمور أخرى للطلاب و المعلمين، بعد ذلك سيتم البدء فى تصحيح أوراق الطلاب للامتحانات كل مدرسة على حدة، و سيتم مراجعة الدرجات ووضع نتائج الطلاب على نظام نور.
رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب
خلال الأيام القادمة ستظهر نتائج الطلاب فى المرحلة الابتدائية و المتوسطة، و أيضا المرحلة الثانوية، و ستقوم جميع المدارس فى المملكة العربية السعودية، بوضع نتائج طلاب كل مدرسة على حدة على نظام نور، ليتمكن كل طالب بالاستعلام عن نتيجته بكل سهولة دون الذهاب للمدرسة، للاستعلام عن رابط نور (noor) وذلك برقم الهوية
كما يمكن الاستعلام عن نتائج لطلاب فى جميع المراحل التعليمية المختلفة، داخل نظام نور (noor) باستخدم تظان نور المركزى، و ذلك بالاستعانة بادارة المدرسة.
الرابط المباشر لموقع نظام نور noor برقم الهوية فقط 1440
يمكن الاستعانة به لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية سواء (الإبتدائية، الإعدادية، الثانوية العامة) و ذلك فى كل محافظات السعودية من هذا الرابط،جدير بالذكر أن نظام نور تم انشاؤه لتقديم المساعدة و الخدمات اللازمة لطلاب المدارس فى المرحلة الابتدائية و الاعدادية و الثانوية، و أيضا لجميع المدرسين و العاملين فى مجال التدريس رجال و نساء، و الاداريين، حيث يحتوى نظام نور على قاعدة بيانات متكاملة، تربط جميع مدارس المملكة العربية السعودية بعضها البعض، و فى حالة رغبة طالب فى النقل من مدرسة الى أخرى داخل أو خارج المحافظة، فان نظام نور يسهم فى هذه المهمة.
بدأت بعض النتائج تظهر فى المدارس و من المنتظر نشرها على موقع نور، وباقي النتائج قد أوشكت علي الظهور فى الأيام القادمة.
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