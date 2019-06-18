ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رابط نظام نور 1440 الاستعلام عن نتائج الطلاب للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الثاني عبر موقع النور

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:49 م
رابط نظام نور 1440 الاستعلام عن نتائج الطلاب للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الثاني عبر موقع النور
رابط نظام نور 1440
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
رابط نظام نور 1440، قامت الحكومة السعودية بإنشائه لجميع الأمور الخاصة بالتعليم داخل المملكة، ويختص نظام نور بالاستعلام عن نتائج الطلاب، بالنسبة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الفصل، كما يختص بأمور أخرى للطلاب و المعلمين، بعد ذلك سيتم البدء فى تصحيح أوراق الطلاب للامتحانات كل مدرسة على حدة، و سيتم مراجعة الدرجات ووضع نتائج الطلاب على نظام نور.

رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب
خلال الأيام القادمة ستظهر نتائج الطلاب فى المرحلة الابتدائية و المتوسطة، و أيضا المرحلة الثانوية، و ستقوم جميع المدارس فى المملكة العربية السعودية، بوضع نتائج طلاب كل مدرسة على حدة على نظام نور، ليتمكن كل طالب بالاستعلام عن نتيجته بكل سهولة دون الذهاب للمدرسة، للاستعلام عن رابط نور (noorوذلك برقم الهوية

كما يمكن الاستعلام عن نتائج لطلاب فى جميع المراحل التعليمية المختلفة، داخل نظام نور (noor) باستخدم تظان نور المركزى، و ذلك بالاستعانة بادارة المدرسة.

الرابط المباشر لموقع نظام نور noor برقم الهوية فقط 1440
يمكن الاستعانة به لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية سواء  (الإبتدائية، الإعدادية، الثانوية العامة) و ذلك فى كل محافظات السعودية من هذا الرابط،جدير بالذكر أن نظام نور تم انشاؤه لتقديم المساعدة و الخدمات اللازمة لطلاب المدارس فى المرحلة الابتدائية و الاعدادية و الثانوية، و أيضا لجميع المدرسين و العاملين فى مجال التدريس رجال و نساء، و الاداريين، حيث يحتوى نظام نور على قاعدة بيانات متكاملة، تربط جميع مدارس المملكة العربية السعودية بعضها البعض، و فى حالة رغبة طالب فى النقل من مدرسة الى أخرى داخل أو خارج المحافظة، فان نظام نور يسهم فى هذه المهمة.

بدأت بعض النتائج تظهر فى المدارس و من المنتظر نشرها على موقع نور، وباقي النتائج قد أوشكت علي الظهور فى الأيام القادمة.
Advertisements
المزيد عن: نظام نور برقم الهوية نظام نور 1440 نظام نور رابط نظام نور 1440 الحكومة السعودية الاستعلام عن نتائج الطلاب Noor
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو