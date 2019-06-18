محافظ كفرالشيخ: إنشاء 52 مدرسة بـ 762 فصل بتكلفة 396 مليون جنيه

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قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إن عدد المدارس الجاري العمل بها في خطة 2017-2018م 4 مدارس بـ 79 فصل مدرسى بتكلفة 52 مليون و910 ألف جنيه، وعدد المدارس الجاري العمل بها في خطة 2018-2019م 48 مدرسة بـ 683 فصل مدرسى بتكلفة 343 مليون و480 ألف جنيه.



اعلن أن عدد المدارس التي تم طرحها كأولوية أولي بلغت21 مدرسة وتم تسليم المواقع وبدء العمل ضمن المدارس الجاري العمل بها خطة 2018-2019 أولويات الطرح الأولي والثانية بإجمالي عدد المدارس 69 مدرسة وتم اعتمادها، ومتبقي 48 مشروع (12 باقي أولوية أولي و36 أولوية ثانية).



وأكد المحافظ، أن عدد المدارس التى تم الإنتهاء منها وجاهزة للإفتتاح بلغت 36 مدرسة بـ 423 فصل مدرسى بتكلفة 183 مليون و925 ألف جنيه، مؤكدًا ان افتتاح المدارس الجديدة من شأنه الحد من الكثافة بالفصول وتقليل الفترات مما يعود بالفائدة المباشرة على التعليم بالمحافظة.



قدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للواء يسرى عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع الهيئة بكفرالشيخ، والعاملين بالهيئة لجهودهم المبذولة في بناء مدارس جديدة بكفرالشيخ للحد من الفترات وتقليل الكثافة بهدف تحقيق جودة التعليم لأبنائنا.



جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة، مدير فرع الهيئة بكفرالشيخ.