قاهر الأهلي يصدم الزمالك ويُعلن استمراره مع سيمبا التنزاني
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:41 م
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
رفض المهاجم الرواندي ميدي كاجيري لاعب فريق سيمبا التنزاني الانتقال لصفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفضل تجديد تعاقده مع فريقه التنزاني.
وذكرت صحيفة "نيروبي نيوز" الكينية أن ميدي كاجيري رفض عرضًا للانتقال لصفوف الزمالك، وقرر تجديد تعاقده والاستمرار مع سيمبا التنزاني في الموسم المقبل، ليغلق الباب أمام الشائعات المتداولة حول رحيله عن فريقه التنزاني هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة أن ميدي كاجيري صاحب الـ 32 عامًا وقع على عقد جديد مع سيمبا التنزاني لمدة عامين مقابل الحصول على راتب شهري (400 ألف شلن تنزاني) بزيادة بنسبة 50% عن راتبه السابق.
ومن جانبه قال اللاعب الرواندي: "أنا سعيد في سيمبا التنزاني بسبب الدعم الكبير الذي تلقيته هنا، وعندما أتلقي عروضًا للانتقال لأندية اخري، بالتأكيد أكون سعيد بذلك، ولكنني لم أفكر في مغادرة سيمبا هذا الصيف".
وسجل "كاجيري" 22 هدفًا مع سيمبا التنزاني بالموسم المنقضي ساهمت في احتفاظ فريقه بلقب الدوري التنزاني، وكذلك الوصول إلي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن كاجيري كان صاحب هدف سيمبا التنزاني في شباك الأهلي خلال لقاء دور المجموعات بالنسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي خسره المارد الأحمر 1/0.
Advertisements
- نيجريدو يرفض الرحيل عن بيشكتاش للدوري السعودي
- ننشر تشكيل سيمبا لموقعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا
- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام سيمبا
- تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام سيمبا التنزاني
- ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته أمام سيمبا بدوري أبطال إفريقيا
- موعد مباراة الأهلي القادمة بعد خسارته من سيمبا التنزاني
- عاجل.. الأهلي يدرس الانسحاب من بطولة كأس مصر
- بعد خسارته أمام سيمبا.. الانتصارات الإفريقية تخاصم الأهلي "خارج ملعبه" للمباراة السادسة على التوالي
- بعد سقوطه أمام سيمبا.. خسارة الجولة الرابعة تقود الأهلي دائمًا لـ"وصافة" دوري أبطال إفريقيا