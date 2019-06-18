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قاهر الأهلي يصدم الزمالك ويُعلن استمراره مع سيمبا التنزاني

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:41 م
قاهر الأهلي يصدم الزمالك ويُعلن استمراره مع سيمبا التنزاني
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علاء خليف
 
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رفض المهاجم الرواندي ميدي كاجيري لاعب فريق سيمبا التنزاني الانتقال لصفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفضل تجديد تعاقده مع فريقه التنزاني.

وذكرت صحيفة "نيروبي نيوز" الكينية أن ميدي كاجيري رفض عرضًا للانتقال لصفوف الزمالك، وقرر تجديد تعاقده والاستمرار مع سيمبا التنزاني في الموسم المقبل، ليغلق الباب أمام الشائعات المتداولة حول رحيله عن فريقه التنزاني هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة أن ميدي كاجيري صاحب الـ 32 عامًا وقع على عقد جديد مع سيمبا التنزاني لمدة عامين مقابل الحصول على راتب شهري (400 ألف شلن تنزاني) بزيادة بنسبة 50% عن راتبه السابق.

ومن جانبه قال اللاعب الرواندي: "أنا سعيد في سيمبا التنزاني بسبب الدعم الكبير الذي تلقيته هنا، وعندما أتلقي عروضًا للانتقال لأندية اخري، بالتأكيد أكون سعيد بذلك، ولكنني لم أفكر في مغادرة سيمبا هذا الصيف".

وسجل "كاجيري" 22 هدفًا مع سيمبا التنزاني بالموسم المنقضي ساهمت في احتفاظ فريقه بلقب الدوري التنزاني، وكذلك الوصول إلي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن كاجيري كان صاحب هدف سيمبا التنزاني في شباك الأهلي خلال لقاء دور المجموعات بالنسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي خسره المارد الأحمر 1/0.

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