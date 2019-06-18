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حزب الشعب يستنكر تصريحات الرئيس التركي حول وفاة "مرسي"

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:40 م
حزب الشعب يستنكر تصريحات الرئيس التركي حول وفاة مرسي
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
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استنكر حزب الشعب الجمهوري، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعقيبًا على وفاة محمد مرسي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة ۲۰۱۳ جنايات أول مدينة نصر، قائلًا: إنه أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأضاف البيان، أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشيًا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفي وتبين وفاته إلي رحمة الله تعالي وقد أوري التقرير الطبي المبدئي انه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي المتوفي محمد مرسي عيسي العياط وجد انه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية وقد حضر للمستشفي متوفيًا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفي.

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المزيد عن: وفاة محمد مرسي العياط وفاة محمد مرسي محمد مرسي العياط حزب الشعب الجمهوري إكسترا نيوز
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