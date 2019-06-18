الأرصاد عن "الصيف": من أكثر فصول العام استقرارا
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:37 م
Advertisements
Advertisements
أكدت الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم أن أكثر فصول العام استقرارًا هو فصل الصيف، حيث تستقر الأحوال الجوية، ويمتد تأثير منخفض الهند الموسمي هذا العام ليشمل أنحاء الجمهورية، فيعمل على رفع درجات الحرارة، فضلًا عن ارتفاع الرطوبة النسبي، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.
وأعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف سيبدأ رسمياً الجمعة المقبل الموافق الـ21 من يونيو الجاري، مع بداية مباريات أمم إفريقيا.
ومن المتوقع أن أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات خلال ساعات النهار على كل الأنحاء، فيما تنشط الرياح يوم الجمعة- أول أيام فصل الصيف، على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.
وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة، خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف:
- السواحل الشمالية الغربية من 30 لـ32 درجة مئوية.
- محافظات شمال سيناء من 31 لـ32 درجة مئوية.
- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 لـ39 درجة مئوية.
- محافظات شمال الصعيد من 42 لـ43.
- محافظات جنوب الصعيد من 45 لـ46.
Advertisements
المزيد عن: هيئة الأرصاد نشاط الرياح عواصف ترابية طقس الغد سيول سقوط الأمطار سقوط أمطار درجات الحرارة حالة الطقس حالة الجو تقلبات جوية الطقس التقلبات المناخية الارصاد الأرصاد الجوية الأحوال الجوية اضطراب الملاحة البحرية
- "الشتا لسه مخلصش".. الأرصاد تكشف خريطة الطقس وموعد انكسار الموجة الحارة
- "الأرصاد" تحذر.. وانخفاض كبير في درجات الحرارة فجأة
- خبير أرصاد: ارتفاع الحرارة عن معدلاتها 8 درجات مئوية (فيديو)
- بعد التحذير من طقس الغد.. نصائح عاجلة من "الأرصاد" للمواطنين
- بداية من الغد.. طقس سيئ وأتربة ورمال ورياح تصل لحد العاصفة
- الأرصاد: موجة التقلبات تبدأ الجمعة وتستمر حتى 1 أبريل المقبل (بيان هام)
- الأرصاد تصدر بيان هام بشأن طقس أول يومين في رمضان 2019
- اعرف طقس أول أيام رمضان.. موجة شديدة الحرارة ودرجة الحرارة تصل لـ 42
- بدء الصيف رسميا.. مفاجأة في طقس كأس الأمم الإفريقية
- الأرصاد: فصل الصيف يبدأ رسميا الجمعة المقبل