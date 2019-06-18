الأرصاد عن "الصيف": من أكثر فصول العام استقرارا

أكدت الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم أن أكثر فصول العام استقرارًا هو فصل الصيف، حيث تستقر الأحوال الجوية، ويمتد تأثير منخفض الهند الموسمي هذا العام ليشمل أنحاء الجمهورية، فيعمل على رفع درجات الحرارة، فضلًا عن ارتفاع الرطوبة النسبي، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.





وأعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف سيبدأ رسمياً الجمعة المقبل الموافق الـ21 من يونيو الجاري، مع بداية مباريات أمم إفريقيا.





ومن المتوقع أن أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات خلال ساعات النهار على كل الأنحاء، فيما تنشط الرياح يوم الجمعة- أول أيام فصل الصيف، على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.





وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة، خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف:





- السواحل الشمالية الغربية من 30 لـ32 درجة مئوية.





- محافظات شمال سيناء من 31 لـ32 درجة مئوية.





- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 لـ39 درجة مئوية.





- محافظات شمال الصعيد من 42 لـ43.





- محافظات جنوب الصعيد من 45 لـ46.