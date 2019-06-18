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شيما صابر: لا أملك سوى حسابي الرسمي على "فيسبوك"

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:37 م
شيما صابر: لا أملك سوى حسابي الرسمي على فيسبوك
شيما صابر
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أحمد الهواري
 
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نفت المذيعة الرياضية شيما صابر مقدمة برنامج سبعة في سبعة علي قناة تايم سبورتس علاقتها بأحد الحسابات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي ينتحل صاحبه شخصيتها ويحاول تشويه صورتها.

وكتبت شيما عبر حسابها الرسمي :" الحساب ده لا يمثلنى بالمره ولا بآراءه الرياضية او الاجتماعية او السياسية ..شخص مريض جبان قصده الوحيد انه يشوه صورتى برجاء الإبلاغ عنه".

وتؤكد شيما انها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول عن الصفحة المزيفة التي لا تمت لها بصلة.

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