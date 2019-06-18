باريس يطلب ضم نجم ريال مدريد مقابل حسم صفقة نيمار
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:33 م
عمر عبدالعزيز
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني سيكون التعزيز الذي قد يطلبه باريس سان جيرمان الفرنسي في عملية انتقال نيمار جونيور دا سيلفا للميرنجي.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن باريس سان جيرمان وضع نيمار للبيع ولكن لا يبدو ان النادي سيقبل عرض بأقل من الـ220 مليون التي دفعها، ولكن ايضًا حقيقي انه في حالة ريال مدريد سيكون هناك حل لجعل الصفقه ارخص والمفتاح قد يكون كاسيميرو الذي تتم متابعته من باريس سان جيرمان بحثًا عن بديل لتياجو موتا.
ولا يزال الهدف الرئيسي الأول لباريس سان جيرمان هو التوقيع مع لاعب خط وسط دفاعي والمُفضل هو آلان من نابولي والأكثر منه هو كاسيميرو.
والحقيقه هي أن الاتصالات التي كانت موجودة بالفعل في السنوات السابقة بين المدير الرياضي السابق للفريق الفرنسي مع ريال مدريد، كان الجواب هو أن كاسيميرو كان غير قابل للبيع.
ومع ذلك قد يكون وضع البرازيلي مع زيدان أكثر انخفاضًا الآن وحتى أكثر من ذلك حيث إذا تم التوقيع مع بوجبا فإن الأولوية القصوى للمدرب الفرنسي ستكون لبوجبا.
فاز كاسيميرو بالمركز الاساسي في ريال مدريد في آخر ثلاث بطولات متتالية مع زيدان في دوري الابطال على الرغم من أن المدرب الفرنسي لم يكن ينظر له كلاعبًا اساسيًا عندما خلفا رافا بينيتيز لمن لم يمض وقت طويل ليكسب البرازيلي ثقة الفرنسي ليصبح اساسي مع مودريتش وكروس لغزو اوروبا.
ومع ذلك، يخطط زيدان لإجراء تغييرات بحثًا عن مدريد الجديد حيث اعترف هو بنفسه أنه سيغير الطريقة التي يلعب بها وبالنسبة للفرنسي فكاسيميرو لا يزال مفيدًا لكن ربما لن يكون وجوده ضروريًا إذا تم الوفاء بخطط سوق الانتقالات المطروحه.
أما بالنسبة لإرادة اللاعب فهو يشعر بالامتنان لناديه وسعيد بإرتداء قميص ريال مدريد لكن يمكنه الاستماع إلى خيارات أخرى.
من ناحية الالقاب فقد فاز بكل شيء في مدريد وإذا عرض عليه الاستمرار فسينفذ ذلك بلا جدال لكنه حاليًا لا يستبعد دراسة الخيارات الأخرى والفريق الفرنسي في الانتظار .
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