توم هولاند يروج لفيلم spider man far from home بلندن
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:33 م
أحمد جمال أحمد
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ظهر النجم الشاب توم هولاند في العاصمة الإنجليزية لندن ومعه النجمة زينديا والنجم جاك جلينهال، في بداية حملتهم الترويجية للجزء الجديد من فيلم الرجل العنكبوت الذي سيكون بعنوان spider man far from home.
ويأتي ذلك بعد نشر الإعلان الترويجي الأول للفيلم، والذي كشف عن تفاصيل جديدة ذات صلة بفيلم avengers end game، حيث ذكرت شخصية أيرون مان الراحلة وتأثيرها على شخصية الرجل العنكبوت.
ويطرح الفيلم في شهر يونيو الجاري، وتشارك به جميع شخصيات الجزء الأول ومنهم النجم سامويل إل جاكسون الذي يعود بشخصية نيك فيوري.
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